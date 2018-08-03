Фигурант по делу «Зимней вишни» попал в больницу

Экс-глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу «Зимней вишни», попал в больницу

На пятницу было назначено рассмотрение апелляционной жалобы Мамонтова в Кемеровском областном суде.

"Мамонтов (ранее находящийся в СИЗО) госпитализирован. Нам поступила справка о том, что он находится в больнице. Но заседание состоится", — сказала собеседница агентства.

О причинах госпитализации официальной информации пока нет. По данным местных СМИ, подозрение на аппендицит.