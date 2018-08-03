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Фигурант по делу «Зимней вишни» попал в больницу
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Экс-глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу «Зимней вишни», попал в больницу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель суда.
На пятницу было назначено рассмотрение апелляционной жалобы Мамонтова в Кемеровском областном суде.
"Мамонтов (ранее находящийся в СИЗО) госпитализирован. Нам поступила справка о том, что он находится в больнице. Но заседание состоится", — сказала собеседница агентства.
О причинах госпитализации официальной информации пока нет. По данным местных СМИ, подозрение на аппендицит.
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