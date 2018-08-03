Во Владивостоке мужчина со шприцами приставал к прохожим 

В дневное время возле Вечного огня на Корабельной набережной военные заметили подозрительного мужчину, который предлагал туристам и горожанам купить шприцы с каким-то веществом. Очевидцы произошедшего решили, что гражданин продает наркотики, поэтому вызвали на место происшествия полицию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подъехавшие стражи порядка установили, что мужчина является душевнобольным, а в шприцах нет никаких наркотиков. Так как гражданин вел себя неадекватно, ему была вызвана бригада врачей, которые доставили его в больницу.
По факту случившегося стражами порядка проводится проверка.