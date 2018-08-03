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Во Владивостоке мужчина со шприцами приставал к прохожим
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Во Владивостоке мужчина со шприцами приставал к прохожим 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дневное время возле Вечного огня на Корабельной набережной военные заметили подозрительного мужчину, который предлагал туристам и горожанам купить шприцы с каким-то веществом. Очевидцы произошедшего решили, что гражданин продает наркотики, поэтому вызвали на место происшествия полицию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подъехавшие стражи порядка установили, что мужчина является душевнобольным, а в шприцах нет никаких наркотиков. Так как гражданин вел себя неадекватно, ему была вызвана бригада врачей, которые доставили его в больницу.
По факту случившегося стражами порядка проводится проверка.
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