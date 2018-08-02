По делу сестёр Хачатурян назначили экспертизу

Следователи назначили экспертизы по делу сестёр Хачатурян

Следователи назначили экспертизы по делу трёх сестёр Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по Москве

«В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку — последовательные дактилоскопическая и молекулярно генетическая судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Также будут проведены другие экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, получены копии записей с камер видеонаблюдения в подъезде, а также осмотрен блок видеорегистратора от домофона.

Допрошены родственники и знакомые обвиняемых.

Ранее адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Пашин в беседе с телеканалом «360» заявил, что намерен обжаловать арест своей подзащитной.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

В ходе допроса подозреваемые в убийстве отца девушки 17, 18 и 19 лет — признались в содеянном и объяснили убийство тем, что на протяжении долгого времени отец причинял им «моральные страдания». Суд арестовал всех трёх сестёр.