В Греции задержали подозреваемого в пожарах

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Греческие полицейские задержали подозреваемого в лесных поджогах 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали мужчину, который подозревается в ряде лесных поджогов в Восточной Аттике.
Об этом сообщает Ekathimerini.
По данным издания, 35-летний мужчина обвиняется в том, что устроил пять поджогов в период с 26 по 31 июля. Его также обвиняют в неповиновении властям.
Ранее власти Греции заявили о более чем 90 погибших в результате пожаров в стране.
При этом министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги.
RT на русском: последние новости
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