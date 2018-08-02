В Греции задержали подозреваемого в пожарах

Греческие полицейские задержали подозреваемого в лесных поджогах

Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали мужчину, который подозревается в ряде лесных поджогов в Восточной Аттике.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным издания, 35-летний мужчина обвиняется в том, что устроил пять поджогов в период с 26 по 31 июля. Его также обвиняют в неповиновении властям.

Ранее власти Греции заявили о более чем 90 погибших в результате пожаров в стране.

При этом министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги.