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Все три сестры Хачатурян отправлены под арест
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Все три сестры, убившие отца, отправлены под арест 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: соцсети
Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября всех трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы из-за жестокого обращения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Селиванова.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания». Сестрам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.
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