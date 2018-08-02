В Москве грабители отняли у мужчины пять миллионов рублей и уехали на такси

В центре Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Инцидент произошел на Мантулинской улице, неподалеку от Центра международной торговли . Преступники угрожали потерпевшему предметами, похожими на пистолеты, выхватили сумку, после чего скрылись на такси. В Москве объявлен план «Перехват». 18 июля в Москве мужчина ограбил банк. Преступником оказался 35-летний приезжий. После задержания у него нашли похищенные деньги, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», он заключен под стражу. 25 июня сообщалось о пенсионерке, которая собрала банду и ограбила банк в Ленинградской области , чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Один из бандитов допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию.