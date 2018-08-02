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Сестры Хачатурян попадают под арест друг за другом
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Суд в Москве арестовал ещё одну из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца 

RT на русском 1 час назад
Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Останкинский суд Москвы арестовал вторую из трёх сестёр, которых обвиняют убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд постановил в отношении Ангелины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, по 28 сентября 2018 года включительно», — сказала собеседница.
Ранее суд в Москве арестовал младшую из сестёр, обвиняемых в убийстве отца.
>> Зарезавшие отца сестры Хачатурян хотят стать психологами
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.
В ходе допроса подозреваемые — девушки 17, 18 и 19 лет — признались в содеянном и объяснили убийство тем, что на протяжении долгого времени отец причинял им «моральные страдания».
RT на русском: последние новости
Неизвестное воздушное судно опасно сблизилось с российским самолётом над Чёрным морем Лавров проинформирован о ситуации с убитыми журналистами в ЦАР Суд в Москве арестовал младшую из сестёр, обвиняемых в убийстве отца
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