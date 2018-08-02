Сестры Хачатурян попадают под арест друг за другом

Суд в Москве арестовал ещё одну из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Останкинский суд Москвы арестовал вторую из трёх сестёр, которых обвиняют убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил в отношении Ангелины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, по 28 сентября 2018 года включительно», — сказала собеседница.

Ранее суд в Москве арестовал младшую из сестёр, обвиняемых в убийстве отца.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

В ходе допроса подозреваемые — девушки 17, 18 и 19 лет — признались в содеянном и объяснили убийство тем, что на протяжении долгого времени отец причинял им «моральные страдания».