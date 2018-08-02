Жестокое убийство ребенка привело к цыганским погромам

Под Белгородом , в селе Уразово Валуйского района, трагическая гибель маленькой девочки привела к цыганским погромам, сообщает Telegram-канал Белгород №1.

30 июня в районе села Уразово пропал 9-летний ребенок. На следующий день тело девочки нашли в лесу недалеко от села. По данному делу задержан 30-летний мужчина без гражданства, который приехал в регион пару месяцев назад.

Как полагают следователи, мужчина увидел ребенка в местном магазине. Он подкараулил девочку у выхода, напал на нее, изнасиловал и задушил, а затем избавился от тела.

После этого местные жители устроили погром цыганских поселений. Днем после инцидента цыгане уехали из села. На дорогах Уразово находится ОМОН и полиция для сохранения порядка.