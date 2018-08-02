Младшую из сестер Хачатурян арестовали

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемую под стражу до 28 сентября», — сказали в пресс-службе.
Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая является несовершеннолетней.
28 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
В ходе допроса подозреваемые — девушки 17, 18 и 19 лет — признали свою вину и рассказали, что на протяжении долгого времени отец причинял им «моральные страдания».