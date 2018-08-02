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Пенсионерка принесла во двор мумию мужа
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В Екатеринбурге пенсионерка принесла на детскую площадку мумию мужа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого в четверг вынесла на детскую площадку его супруга, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы городского УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.
ЧП произошло вечером в четверг во дворе одного из домов по улице Куйбышева, сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте". По словам свидетелей, пожилая женщина волоком на халате вынесла на улицу мумифицированное тело своего умершего супруга и оставила его на детской площадке.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
"Действительно, инцидент был. Обнаружено тело пожилого мужчины во дворах по улице Куйбышева, 112. Пока поводов говорить, что смерть была криминальная, нет. По предварительной информации, мужчина умер давно. Точное время смерти установят эксперты", — сказал собеседник агентства.
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