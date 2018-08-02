Пенсионерка принесла во двор мумию мужа

В Екатеринбурге пенсионерка принесла на детскую площадку мумию мужа

ЧП произошло вечером в четверг во дворе одного из домов по улице Куйбышева, сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте". По словам свидетелей, пожилая женщина волоком на халате вынесла на улицу мумифицированное тело своего умершего супруга и оставила его на детской площадке.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.