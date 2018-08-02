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Зарезавшие отца сестры Хачатурян хотят стать психологами
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Зарезавшие отца сестры Хачатурян хотят стать психологами 

Рамблер 1 час назад
Убившие отца сестры Хачатурян — Мария, Кристина и Ангелина — рассказали о планах на будущее. Как пишет Лайф со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, девушки мечтают продолжить обучение и уже практически определились с будущими профессиями.
"Средняя и младшая хотят стать психологами… Это показатель того, что, возможно, они хотели как-то решить эту ситуацию, чтобы остановить то бытовое насилие, которое было в отношении них, — заявил Мельников.
>> Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
В минувшую пятницу три дочери почти четырьмя десятками ударов ножом убили своего 57-летнего отца в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По словам самих девушек, задержанных по подозрению в убийстве, отец напал на них с ножом, находясь в состоянии наркотического опьянения.
17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Кристине было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что грозит девушкам тюремным заключением на срок от восьми лет до пожизненного.
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