Зарезавшие отца сестры Хачатурян хотят стать психологами

Убившие отца сестры Хачатурян — Мария, Кристина и Ангелина — рассказали о планах на будущее. Как пишет Лайф со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова , девушки мечтают продолжить обучение и уже практически определились с будущими профессиями.

"Средняя и младшая хотят стать психологами… Это показатель того, что, возможно, они хотели как-то решить эту ситуацию, чтобы остановить то бытовое насилие, которое было в отношении них, — заявил Мельников.

В минувшую пятницу три дочери почти четырьмя десятками ударов ножом убили своего 57-летнего отца в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По словам самих девушек, задержанных по подозрению в убийстве, отец напал на них с ножом, находясь в состоянии наркотического опьянения.

17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Кристине было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что грозит девушкам тюремным заключением на срок от восьми лет до пожизненного.