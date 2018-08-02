Появилось фото машины убитых в ЦАР журналистов

На одной из фотографий видно, что в лобовом стекле машины есть пулевое отверстие со стороны пассажира. Источник издания уточнил, что в настоящее время машина находится в столице страны Банги

Министр информации ЦАР Анж Максим Казаги рассказал, что на месте убийства не обнаружили ни денег, ни техники. Однако, как рассказывал редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин , репортеры имели при себе фотоаппараты, экшен-камеры, несколько жестких дисков, микрофоны, а также порядка 8,5 тысяч долларов наличными.

По словам африканского чиновника, журналисты въехали в страну по туристическим визам, не предупреждали власти о характере своей деятельности. Также, по его словам, их предупредили об опасности маршрута. Ссылаясь на показания водителя журналистов, Казаги подчеркнул, что россияне все равно решили ехать. Через несколько километров их остановили люди в тюрбанах и попытались отобрать машину. Один их россиян решил оказать сопротивление и был убит на месте, двое других погибли от огнестрельных ранений. Тела россиян нашли на следующий день.