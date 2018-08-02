Вор захотел украсть и пожалел

Жительница Кирова дала отпор грабителю, попытавшему лишить ее сумочки, сообщает Life.

Портал опубликовал видео «гражданского ареста», которому жертва подвергла преступника. На кадрах видно, как женщина лежит на пытавшемся ограбить ее мужчине, удерживая его руки и голову прижатыми к асфальту.

«Жри, падла, землю!» — говорит она при этом.

В свою очередь, молодой человек кричит и стонет от боли, а несколько раз и вовсе угрожает женщине, призывая ту «молиться».

«Заткнись, падла!» — отвечает она.

Кроме того, женщина сообщила неудавшемуся грабителю, что тот хотел лишить ее денег, которых ей и без того недостаточно, чтобы кормить детей.

В конце видео снимавший его очевидец сообщил участникам происшествия, что подъехала полиция.