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Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
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Племянник убитого Михаила Хачатуряна рассказал о своем дяде 

Москва24 2 часа назад
Племянник Михаила Хачатуряна Эдгар Мусаелян рассказал, что убитый дочерьми не был склонен проявлять насилие. По его словам, воспитывались девушки в строгости, передает телеканал Москва 24.
"Любой отец, который хочет воспитать порядочных дочек, будет воспитывать их строго", — сказал Мусаелян.
Он отметил, что дядя "был вспыльчив, мог ругаться", но жестокости не проявлял.
Ранее сообщалось, что в квартире, где сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, провели следственный эксперимент.
Следователи также ведут активную работу в администрации Алтуфьевского района. Они опрашивают представителей комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее девушки рассказали правозащитникам, которые посетили их в изоляторе, что отец обращался с ними как с рабынями, постоянно бил с 10 лет и угрожал оружием.
Убийство произошло вечером 27 июля. Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца и нанесли ему не менее 36 ножевых ранений, а также удары по голове. На допросе они признали вину и рассказали, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий.
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