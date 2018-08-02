Два человека утонули в море в Дагестане 

Два человека утонули в Каспийском море у побережья города Избербаш в Дагестане, еще одного человека ищут. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"По уточненной информации, в результате проведения поисково-спасательных работ удалось спасти одного человека, тела двух утопленников найдены. В настоящее время ведутся поиски юноши 15 лет", — сказал представитель ведомства.
По его словам, в 12:20 мск 2 августа поступила информация о том, что в городе Избербаш, по предварительной информации, утонули четыре человека. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 20 человек и три единицы техники, в том числе одно плавсредство, добавили в пресс-службе.