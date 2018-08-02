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В московские СИЗО разрешили передавать вентиляторы
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Умер Юрий Мартынов

В московские СИЗО разрешили передавать вентиляторы 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичные СИЗО на время жаркой погоды разрешено предавать вентиляторы для заключенных, а начальникам учреждений рекомендовано установить регулярный медосмотр арестантов с больным сердцем, сообщили РИА Новости в столичном управлении ФСИН России.
Ранее спасатели предупредили жителей и гостей столицы о жаре до +32 градусов днем 2 августа.
"Чтобы помочь арестованным в столичных следственных изоляторах пережить жару, разработан комплекс мер — начиная от постоянного контроля температурного режима в камерах, обеспечения работы систем приточно-вытяжной вентиляции и проветривания камер во время прогулок арестованных", — сообщили в управлении.
Руководителям СИЗО рекомендовано по возможности устанавливать в камерах бытовые вентиляторы, возможность передавать вентиляторы в камеры предоставлена также родственникам заключенных.
Начальникам учреждения поручено по возможности увеличить продолжительность прогулок, организовать регулярный медосмотр лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и гипертонией, и установить медицинский контроль за санитарно-гигиенической обстановкой и качеством приготовления пищи.
Кроме того усилен контроль за хранением скоропортящихся продуктов, чаще проводится влажная уборка камер и коридоров режимных корпусов, а также служебных мест сотрудников СИЗО.
"Руководителям СИЗО предложено увеличить запасы бутилированной питьевой воды в магазинах учреждений, во всех камерах иметь бачки с охлажденной питьевой водой", — добавили в УФСИН.
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