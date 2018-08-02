В Подмосковье школьник погиб от удара током в заброшенном лагере

По ее словам, 1 августа вечером в правоохранительные органы Ступинского района поступила информация, что от удара током на подстанции вблизи заброшенного оздоровительного лагеря "Русская сказка" около деревни Грызлово скончался 14-летний школьник.

По предварительным данным, пятеро ребят в заброшенном лагере зашли внутрь подстанции, где одного из них ударило током.