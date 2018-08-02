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В Подмосковье школьник погиб от удара током
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В Подмосковье школьник погиб от удара током в заброшенном лагере 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Иван Гущин
Школьник погиб от удара током в заброшенном детском лагере в Подмосковье, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 1 августа вечером в правоохранительные органы Ступинского района поступила информация, что от удара током на подстанции вблизи заброшенного оздоровительного лагеря "Русская сказка" около деревни Грызлово скончался 14-летний школьник.
По предварительным данным, пятеро ребят в заброшенном лагере зашли внутрь подстанции, где одного из них ударило током.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказала Врадий.
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