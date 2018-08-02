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На Монблане погибли альпинисты
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Умер Юрий Мартынов

Три альпиниста погибли при восхождении на Монблан 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Matthieu Riegler /
Три альпиниста погибли на горе Монблан на востоке Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Как сообщает радиостанция, в четверг утром альпинисты находились на высоте более 3600 метров в районе линии горных вершин Миаж. Точная причина их смерти не установлена. По одной из гипотез, они сорвались во время восхождения.
По данным агентства Франс Пресс, альпинисты находились в одной связке.
Личности погибших не установлены.
Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4,808 тысячи метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.
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