На Монблане погибли альпинисты

Три альпиниста погибли на горе Монблан на востоке Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Как сообщает радиостанция, в четверг утром альпинисты находились на высоте более 3600 метров в районе линии горных вершин Миаж. Точная причина их смерти не установлена. По одной из гипотез, они сорвались во время восхождения.
По данным агентства Франс Пресс, альпинисты находились в одной связке.
Личности погибших не установлены.
Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4,808 тысячи метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.