На Монблане погибли альпинисты

Три альпиниста погибли при восхождении на Монблан

Три альпиниста погибли на горе Монблан на востоке Франции , сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, в четверг утром альпинисты находились на высоте более 3600 метров в районе линии горных вершин Миаж. Точная причина их смерти не установлена. По одной из гипотез, они сорвались во время восхождения.

По данным агентства Франс Пресс, альпинисты находились в одной связке.

Личности погибших не установлены.