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17-летний турист отравился и впал в кому в Испании
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17-летний турист отравился и впал в кому в Испании 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Callum Forster
17-летний британец Коллум Форстер почувствовал себя плохо после семейного ужина в ресторане в испанском городе Вилламартин. Турист был доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому. Об этом сообщает газета Metro.
Подросток отдыхал в Испании вместе со своей 36-летней матерью Хелен, 12-летним младшим братом Брендоном и 24-летним отчимом Джейми Хэдлэндом. 20 июля семья встретилась в ресторане с матерью Хелен Барбарой Баркс, которая постоянно проживает в Испании. Спустя 10 минут после того, как семья вернулась в отель, Коллум и Джейми почувствовали себя плохо.
Юношу доставили в больницу, где в его крови были обнаружены инсектициды — средства для уничтожения тараканов или муравьев. Однако объяснить причину сильной реакции организма подростка на яд испанские врачи не смогли. К настоящему времени Джейми выписали из больницы, в то время как Коллум остается в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения.
Семья должна была вернуться в Великобританию еще 27 июля, но все еще остается в Испании. По словам Хелен Форстер, врачи прогнозируют, что лечение может занять недели и даже месяцы. Британское посольство оказывает семье всестороннюю поддержку, а испанские власти начали расследование отравления.
Из-за того, что Форстеры потратили все привезенные с собой деньги, друзья семьи начали краудфандинговую кампанию: уже удалось собрать 2 тысячи 300 фунтов стерлингов.
В мае 2018 года в отеле Sheraton в Шардже, ОАЭ, массово отравились завтраком около 50 российских и иностранных туристов. О проблеме сообщили туристы из Екатеринбурга, проводившие отпуск в гостинице.
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