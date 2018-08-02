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Кражу кота Бегемота объяснили отсутствием любви
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Кражу кота Бегемота «Булгаковского дома» объяснили отсутствием любви 

Мослента 1 час назад
Фото: официальная группа музея-театра "Булгаковский Дом" во ВКонтакте
Женщина, укравшая штатного сотрудника «Булгаковского дома» кота Бегемота, объяснила свой поступок. Об этом сообщает «Москва 24».
Похитившая кота женщина по имени Ольга живет рядом с музеем. Она сама пришла в культурное учреждение, чтобы объяснить свой поступок. По ее мнению, работники музея не ухаживают за Бегемотом должным образом.
«Он у вас весь в колтунах, стилист ваш так придумал? Любая домашняя кошка выглядит лучше», — заявила Ольга. Она утверждает, что у кота нет ни стилиста, ни диетолога, и в музее его не любят.
В свою очередь, в музее заявили, что готовы предоставить все доказательства тщательного ухода за Бегемотом. Как объяснил ветеринарный врач Андрей Мезин, кот на данный момент действительно проявляет агрессию, но через несколько дней ему станет лучше. Однако женщину эти аргументы не убедили. Она считает, что коту нужны покой и забота.
Кот Бегемот из музея-театра «Булгаковский дом» был похищен 1 августа. Уже через пару часов его нашли у театра Моссовета. В музее уточнили, что кот живет там с 2005 года. Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.
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