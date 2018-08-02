Венедиктов заявил, что был готов выдать погибшему в ЦАР Джемалю пресс-карту 

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов был готов выдать погибшему в Центральноафриканской республике Орхану Джемалю пресс-карту радиостанции, но журналист за ней так и не обратился, об этом Венедиктов заявил РИА Новости в четверг.
"Был (разговор с Джемалем — ред.), что если понадобится (пресс-карта — ред.), он обратится, а я дам", — сказал Венедиктов.
"Он не обратился вторично", — добавил собеседник агентства.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.