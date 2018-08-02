Венедиктов заявил, что был готов выдать погибшему в ЦАР Джемалю пресс-карту

"Был (разговор с Джемалем — ред.), что если понадобится (пресс-карта — ред.), он обратится, а я дам", — сказал Венедиктов.

"Он не обратился вторично", — добавил собеседник агентства.