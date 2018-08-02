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Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
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Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Вертолет Ми-2 рухнул на землю во время обработки полей в районе станицы Новомышастовская в Краснодарском крае, пилот винтокрылой машины скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР. Последствия аварии сняли на видео.
ЧП произошло около 09:20 утра 2 августа во время обработки полей, на которых выращивают рис. Судя по представленным кадрам, после удара о землю вертолет загорелся. Пилот — мужчина 1969 года рождения — погиб до приезда спасателей. На записи видно лежащий на окраине поля полностью разрушенный вертолет.
Причину крушения предстоит установить следователям, уже организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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