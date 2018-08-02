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Брат сестер Хачатурян вступился за отца
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Найденный у убитого Хачатуряна героин назвали ладаном 

Рамблер 4 часа назад
Фото: соцсети
В машине убитого дочерьми Михаила Хачатуряна был ладан, а не героин, заявил Telegram-каналу Mash его племянник Арсен.
По словам Арсена Хачатуряна, воспитанного дядей после смерти родного отца, сообщения СМИ об обнаружении в багажнике автомобиля Михаила Хачатуряна героина не соответствуют действительности, так как на самом деле это был ладан.
>> Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Племянник отметил, что его дядя, которого он называет отцом, никогда не употреблял наркотики, тогда как мешок с ладаном хранил в своей машине всегда.
По его словам, убитый раздавал древесную смолу, которую освящал в Иерусалиме, знакомым и церквям, так как она «помогает от всех болезней».
27 июля сестры Хачатурян — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина — убили отца почти 40 ударами ножом. Сами девушки заявили правоохранителям, что Михаил Хачатурян в состоянии наркотического опьянения напал на них с ножом.
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