Брат сестер Хачатурян вступился за отца

Найденный у убитого Хачатуряна героин назвали ладаном

В машине убитого дочерьми Михаила Хачатуряна был ладан, а не героин, заявил Telegram-каналу Mash его племянник Арсен.

По словам Арсена Хачатуряна, воспитанного дядей после смерти родного отца, сообщения СМИ об обнаружении в багажнике автомобиля Михаила Хачатуряна героина не соответствуют действительности, так как на самом деле это был ладан.

Племянник отметил, что его дядя, которого он называет отцом, никогда не употреблял наркотики, тогда как мешок с ладаном хранил в своей машине всегда.

По его словам, убитый раздавал древесную смолу, которую освящал в Иерусалиме , знакомым и церквям, так как она «помогает от всех болезней».

27 июля сестры Хачатурян — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина — убили отца почти 40 ударами ножом. Сами девушки заявили правоохранителям, что Михаил Хачатурян в состоянии наркотического опьянения напал на них с ножом.