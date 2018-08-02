В Афганистане убиты три иностранца

На северо-востоке Афганистана в провинции Кабул неизвестные вооружённые люди убили трёх иностранных граждан. Об этом информирует телеканал Tolo News.
По его данным, граждане Индии, Македонии и Малайзии, работающие в логистической компании в Кабуле, были похищены неизвестными. После этого были обнаружены их тела в районе Муссахи.
В полиции подтвердили информацию о произошедшем, но не указали подробностей.
Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее сообщалось, что в Афганистане убили пятерых специалистов, которые осматривали место строительства газопровода.