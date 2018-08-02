В Афганистане убиты три иностранца

СМИ: В Афганистане неизвестные убили трёх иностранцев

На северо-востоке Афганистана провинции Кабул неизвестные вооружённые люди убили трёх иностранных граждан. Об этом информирует телеканал Tolo News.

По его данным, граждане Индии, Македонии Малайзии , работающие в логистической компании в Кабуле, были похищены неизвестными. После этого были обнаружены их тела в районе Муссахи.

В полиции подтвердили информацию о произошедшем, но не указали подробностей.

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что в Афганистане убили пятерых специалистов, которые осматривали место строительства газопровода.