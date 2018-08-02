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Захарова заявила об отсутствии следов пыток у россиян в ЦАР
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Захарова заявила, что врачи не обнаружили на телах погибших в ЦАР журналистов следов пыток 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся сообщения о том, что российских граждан Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко сначала похитили, пытали, а потом убили.
«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — цитирует Интерфакс Захарову.
Ранее представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) Владимир Монтейро назвал спекуляцией сообщения о применённых пытках в отношении троих погибших в ЦАР российских журналистов.
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут призвал власти Центрально-Африканской Республики найти и привлечь к суду убийц троих российских журналистов.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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