МИД прокомментировал данные о пытках россиян в ЦАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, первичный осмотр тел россиян провели местные врачи. Они зафиксировали на телах огнестрельные ранения. Информацию об осмотре медики передали сотрудникам посольства РФ в ЦАР.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Журналисты собирались снимать в республике фильм о «Частной военной компании (ЧВК) Вагнера».
Сообщалось, что на них напали из засады на трассе неподалеку от города Сибю. Одной из причин нападения называли ограбление.
В Сети появилось несколько фотографий с телами погибших. Эксперт-криминалист Сергей Мятюгин заявил РИА Новости, что на телах заметны следы пыток.