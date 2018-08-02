Ещё
Следователи заинтересовались свердловским Маугли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи заинтересовались свердловским Маугли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На Урале следователи проверяют информацию о подростке, которого в течение пяти лет не выпускали из дома родители. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает РИА Новости.
По данным «Ura.ru», мальчик ходил в школу только первые три года, а затем мать забрала его на дистанционное обучение. Последние пять лет подросток никуда не выходил со двора частного дома и ни с кем не общался, за что соседи прозвали его Маугли.
Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать мальчика уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
«Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились», — рассказал Горелых.
По его словам, материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних, и женщина была признана виновной.
Сейчас следователи проверяют, какие меры принимали должностные лица органов системы профилактики по проверке условий жизни и воспитания подростка в семье.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор148
У России таких ракет нет. И не будет322
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета66
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью780
Украинские военные заявили о масштабном «котле»185
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение