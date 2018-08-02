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«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
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«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Тюменцы случайно наткнулись на двухметрового питона. Беспризорник ползал по улице Мельникайте рядом с магазином. Видеоролик с поимкой рептилии опубликовал местный сайт «72.ru».
Жители заметили тропическую змею и сразу позвонили в полицию. Спустя некоторое время на место прибыл сотрудник контактного зоопарка.
Судя по кадрам, он быстро нашел общий язык со змеей, схватил за шею и затолкал в мешок. Питон при этом даже не сопротивлялся. Дети были в восторге от увиденного. «Саня, тихо, ладно, не комментируй!» — сказала мама своему сыну, наблюдая за происходящим.
Мужчина рассказал очевидцам, что отвезет рептилию в зоопарк, где его подлечат. Если хозяин змеи не объявится, то животное останется там.
По словам ловца, змея была спокойной, но в случае агрессивного поведения могла бы проглотить собаку и даже маленького ребенка.
Прибывшие на место происшествия полицейские уточнили у свидетелей, у кого именно находится змея. Получив информацию, они уехали. Позже в пресс-службе областного УМВД сообщили, что полицейские выезжали на место, но змеи там уже не было. В настоящее время питон находится в ТЦ «Колумб» у сотрудников мини-зоопарка.
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