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В Японии задержали российского капитана
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В Японии задержали российского капитана рыболовного судна 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Береговая охрана Японии задержала россиянина — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что судно находилось в японской исключительной экономической зоне близ северного острова Хоккайдо. Когда береговая охрана Японии потребовала остановиться для проведения осмотра, судно попыталось скрыться. Сообщается, что японские сторожевики вели преследование около трех часов.
По данным береговой охраны, помимо капитана, на судне находились еще 13 членов экипажа. В настоящее время японские сторожевики выясняют, что рыболовное судно делало в японской исключительной экономической зоне.
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