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Французские реперы подрались и задержали самолеты
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Французские реперы подрались и задержали самолеты 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: @kaarisofficiel1, @boobaofficial / Instagram
Драка французских рэперов — Booba и Kaaris — в парижском аэропорту Орли стала причиной закрытия зала в терминале и задержки нескольких рейсов. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
Враждующие рэперы обменялись несколькими ударами в аэропорту, после чего в драку вступили многочисленные поклонники творчества двух исполнителей. Администрация аэропорта объявила о необходимости закрыть первый зал терминала W. Несколько рейсов были задержаны на 15-30 минут. Работа аэропорта полностью была восстановлена только спустя два часа.
Виновники драки были задержаны, вместе с ними арестовали еще 11 человек. По информации The Local, участники потасовки направлялись в Барселону, где в разных клубах должны были состояться их концерты.
Booba — один из наиболее коммерчески успешных французских рэперов. За свою карьеру 41-летний музыкант продал более десяти миллионов копий альбомов и стал наиболее часто легально загружаемым исполнителем. Kaaris — 38-летний рэпер, признание которому принес записанный вместе с Booba трек в 2011 году.
31 июля сообщалось, что американский рэпер Шэд Мосс, известный под псевдонимом Bow Wow, стал посылать своим поклонникам крупные суммы.
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