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Арестован топ-менеджер Urban Group
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Арестован топ-менеджер Urban Group 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Савеловский суд Москвы санкционировал арест одного из высокопоставленных менеджеров Urban Group, гендиректора "Ивастроя" Андрея Пучкова в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями.
Уголовное дело на него было заведено в середине июля этого года.
Следствие подозревает "Ивастрой" в том, что она собрала 6,7 млрд рублей с дольщиков, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса "Лайково", который строила в Одинцовском районе Подмосковья с 2016 года, сообщает ТАСС.
Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В конце мая компания приостановила продажи недвижимости в своих жилых комплексах, а пять компаний-застройщиков группы были признаны банкротами.
В рамках конкурсного производства строительство объектов Urban Group будет возобновлено за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
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