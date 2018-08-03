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Названо число отравившихся на «Лунной сонате»
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Число отравившихся на теплоходе «Лунная соната» составило более 150 человек 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
Число отравившихся во время круиза на теплоходе "Лунная соната" составило 151 человек, потерпевшими признаны 57, в том числе двое несовершеннолетних, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, по факту отравления в среду пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната". Это судно с 270 пассажирами и 120 членами экипажа выполняло речной круиз по маршруту "Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург". По данным СК РФ, о симптомах пищевого отравления сообщили не менее 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа.
"Из числа пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная Соната" перенесли вирусное заболевание 151 человек, из которых к настоящему моменту потерпевшими признаны и допрошены 57 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей (в том числе 1 малолетний ребенок)", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным, предоставленным СК управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, в личных медкнижках 37 работников ресторана "Лунная соната" отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, у 6 работников пищеблока и 2 заболевших пассажиров обнаружен РНК норовирусов.
"Волховским городским судом Ленинградской области директору ресторана теплохода "Лунная Соната" избрана мера пресечения в виде залога в 5 миллионов рублей", — добавляют в СК.
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