Названо число отравившихся на «Лунной сонате»

Число отравившихся на теплоходе «Лунная соната» составило более 150 человек

Число отравившихся во время круиза на теплоходе "Лунная соната" составило 151 человек, потерпевшими признаны 57, в том числе двое несовершеннолетних, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, по факту отравления в среду пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната". Это судно с 270 пассажирами и 120 членами экипажа выполняло речной круиз по маршруту "Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург". По данным СК РФ, о симптомах пищевого отравления сообщили не менее 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа.

"Из числа пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная Соната" перенесли вирусное заболевание 151 человек, из которых к настоящему моменту потерпевшими признаны и допрошены 57 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей (в том числе 1 малолетний ребенок)", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным, предоставленным СК управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, в личных медкнижках 37 работников ресторана "Лунная соната" отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, у 6 работников пищеблока и 2 заболевших пассажиров обнаружен РНК норовирусов.