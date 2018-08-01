Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты были похищены и допрошены, утверждает со ссылкой на собственные источники портал.

Palmarescentrafrique.com

Он также приводит фотографии двух тел.

Выживший водитель российских журналистов ранее сообщил, что россияне попали в засаду и погибли на месте.