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Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
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Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов 

Рамблер 1 час назад
Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты были похищены и допрошены, утверждает со ссылкой на собственные источники портал.
Palmarescentrafrique.com
Он также приводит фотографии двух тел.
Palmarescentrafrique.com сообщает, что к убийству причастны боевики мусульманской группировки «Селека», которые контролируюют окрестности города Декоа. Через него ехали журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
>> Российских журналистов расстреляли из засады
Выживший водитель российских журналистов ранее сообщил, что россияне попали в засаду и погибли на месте.
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