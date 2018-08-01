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Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью
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Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью

Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: ТАСС
15 июля на трассе Дон во внедорожнике BMW были обнаружены тела троих мужчин. Причиной смерти, по версии следствия, стало отравление грибами.
Как выяснилось позднее, погибшие работали коллекторами и в их обязанности входило выбивание долгов. Последний свой визит они нанесли Евдокии Кузьминичне Стародубовой, переставшей погашать кредит.
По словам Стародубовой, явившиеся для взыскания коллекторы вели себя нагло и бесцеремонно, угрожали расправой. Один из них заметил на плите грибной суп и потребовал угощения.
Во время совместного обеда коллекторы продолжали оскорблять должницу. Поняв, что денег нет, мужчины оставили документы о взыскании долга и покинули дом пенсионерки, пообещав вернуться.
85-летняя Стародубова заявила следствию, что сама собирала грибы и готовила суп. Сама она почувствовала недомогание после ухода коллекторов и вызвала фельдшера, который обнаружил признаки отравления. Позднее пенсионерка была госпитализирована.
Для коллекторов же история закончилась куда печальнее. Начавшийся паралич не позволил им обратиться за помощью и они погибли мучительной смертью от остановки дыхания.
В отношении пенсионерки ведется следственная проверка, уголовное дело ей не грозит, так как она признана пострадавшей от отравления грибами.
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