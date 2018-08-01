Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью

15 июля на трассе Дон во внедорожнике BMW были обнаружены тела троих мужчин. Причиной смерти, по версии следствия, стало отравление грибами.

Как выяснилось позднее, погибшие работали коллекторами и в их обязанности входило выбивание долгов. Последний свой визит они нанесли Евдокии Кузьминичне Стародубовой, переставшей погашать кредит.

По словам Стародубовой, явившиеся для взыскания коллекторы вели себя нагло и бесцеремонно, угрожали расправой. Один из них заметил на плите грибной суп и потребовал угощения.

Во время совместного обеда коллекторы продолжали оскорблять должницу. Поняв, что денег нет, мужчины оставили документы о взыскании долга и покинули дом пенсионерки, пообещав вернуться.

85-летняя Стародубова заявила следствию, что сама собирала грибы и готовила суп. Сама она почувствовала недомогание после ухода коллекторов и вызвала фельдшера, который обнаружил признаки отравления. Позднее пенсионерка была госпитализирована.

Для коллекторов же история закончилась куда печальнее. Начавшийся паралич не позволил им обратиться за помощью и они погибли мучительной смертью от остановки дыхания.

В отношении пенсионерки ведется следственная проверка, уголовное дело ей не грозит, так как она признана пострадавшей от отравления грибами.