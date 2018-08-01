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Мужчина застрелил семью в Приморье и погиб
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В Приморье мужчина застрелил семью из трех человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Мужчина в Приморье застрелил семью из трех человек, а затем покончил с собой, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Отмечается, что тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка были обнаружены одном из домов села Каменушка Уссурийского городского округа Приморского края с огнестрельными ранениями тела.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — добавляет СУСК.
Также, отмечает следственное управление, установлено, что к преступлению причастен 49-летний местный житель, тело которого обнаружено в соседнем доме. По заключению эксперта, он покончил с собой.
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