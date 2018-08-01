На Дальнем Востоке произошел авиаинцидент с Су-34

Во вторник бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре , сообщают СМИ.

Инцидент произошел во время учебных вечерних полетов. Самолет коснулся ВПП, после чего выкатился за ее пределы. Пилот и персонал аэродрома не пострадали, сообщает KomCity.

По одной из версий, у самолета не сработал тормозной парашют. Су-34 не получил повреждений, хотя выкатился за пределы ВПП почти на 500 метров. Шасси самолета зарылись в грунт.

Интерфакс — Дальний Восток» сообщает, что информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. Самолет уже возвращен на стоянку, причины произошедшего выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

На аэродроме Хурба базируется 277-й бомбардировочный авиационный полк 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. На вооружении полка 26 бомбардировщиков Су-34, сообщается в блоге bmpd.