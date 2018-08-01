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Корона шведского короля похищена
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Корона шведского короля похищена 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Pontus Stenberg / TT News Agency / Reuters
В шведском городе Стренгнес похитили драгоценности короля и королевы, правивших Швецией в начале XVII веке. Об этом сообщает издание The Guardian.
Две короны и держава, использовавшиеся во время похорон Карла IX и его второй супруги Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, хранились в кафедральном соборе Стренгнеса, стоящем на холме у озера Меларен. Они изготовлены из золота и украшены бисером, жемчугом и горным хрусталем.
Кража произошла во вторник, 31 июля. Около полудня два злоумышленника пришли в собор, который был открыт для посетителей, разбили витрину и достали короны. Когда сработала сигнализация, воры схватили добычу, выскочили из собора и по склону холма добежали до озера. Они прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. Никто из очевидцев преступления не пострадал.
В полиции подозревают, что злоумышленники ушли по обширной системе озер, располагающейся к западу от Стокгольма. В погоню за ними бросили речные суда и вертолет, однако пока задержать воров не удалось. «Один — ноль в их пользу», — признал представитель шведской полиции Томас Агневик (Thomas Agnevik). При этом эксперты сомневаются, что ворам удастся продать столь узнаваемые предметы.
В мае сообщалось, что в Великобритании раскрыли тайну похищенного кубка чемпионата мира. Личности организаторов громкой кражи, которая произошла в 1966 году, раскрыл один из родственников.
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