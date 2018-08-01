Корона шведского короля похищена

В шведском городе Стренгнес похитили драгоценности короля и королевы, правивших Швецией в начале XVII веке. Об этом сообщает издание The Guardian.

Две короны и держава, использовавшиеся во время похорон Карла IX и его второй супруги Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, хранились в кафедральном соборе Стренгнеса, стоящем на холме у озера Меларен. Они изготовлены из золота и украшены бисером, жемчугом и горным хрусталем.

Кража произошла во вторник, 31 июля. Около полудня два злоумышленника пришли в собор, который был открыт для посетителей, разбили витрину и достали короны. Когда сработала сигнализация, воры схватили добычу, выскочили из собора и по склону холма добежали до озера. Они прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. Никто из очевидцев преступления не пострадал.

В полиции подозревают, что злоумышленники ушли по обширной системе озер, располагающейся к западу от Стокгольма . В погоню за ними бросили речные суда и вертолет, однако пока задержать воров не удалось. «Один — ноль в их пользу», — признал представитель шведской полиции Томас Агневик (Thomas Agnevik). При этом эксперты сомневаются, что ворам удастся продать столь узнаваемые предметы.