В Рио-де-Жанейро у математика украли Филдсовскую медаль

В Рио-де-Жанейро у курдского математика украли Филдсовскую медаль

Курдский математик Каучер Биркар потерял престижную Филдсовскую медаль, которая была украдена вскоре после церемонии награждения на международном конгрессе в Рио-де-Жанейро , сообщили организаторы.

"Организационный комитет Международного конгресса математиков (ICM2018) глубоко сожалеет об исчезновении принадлежащего Каучеру Биркару дипломата, в которой находилась Филдсовская медаль, полученная на утренней церемонии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что 40-летний Биркар, курд по происхождению, занимающийся исследованием многомерных моделей в алгебраической геометрии, имеет гражданство Британии, куда он прибыл в качестве беженца.

Организаторы сотрудничают с правоохранителями, которые изучают данные камер видеонаблюдения.

Бразильская газета Globo пишет, что полицейским уже удалось личность предполагаемого похитителя медали, стоимость которой составляет около 4,1 тысячи долларов.

Медаль из 14-каратного золота является частью Филдсовской премии, которая вручается один раз в четыре года на международном математическом конгрессе нескольким молодым математикам не старше 40 лет.