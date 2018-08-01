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В Рио-де-Жанейро у математика украли Филдсовскую медаль
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В Рио-де-Жанейро у курдского математика украли Филдсовскую медаль 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Depositphotos / AbSandra
Курдский математик Каучер Биркар потерял престижную Филдсовскую медаль, которая была украдена вскоре после церемонии награждения на международном конгрессе в Рио-де-Жанейро, сообщили организаторы.
"Организационный комитет Международного конгресса математиков (ICM2018) глубоко сожалеет об исчезновении принадлежащего Каучеру Биркару дипломата, в которой находилась Филдсовская медаль, полученная на утренней церемонии", — говорится в заявлении.
Отмечается, что 40-летний Биркар, курд по происхождению, занимающийся исследованием многомерных моделей в алгебраической геометрии, имеет гражданство Британии, куда он прибыл в качестве беженца.
Организаторы сотрудничают с правоохранителями, которые изучают данные камер видеонаблюдения.
Бразильская газета Globo пишет, что полицейским уже удалось личность предполагаемого похитителя медали, стоимость которой составляет около 4,1 тысячи долларов.
Медаль из 14-каратного золота является частью Филдсовской премии, которая вручается один раз в четыре года на международном математическом конгрессе нескольким молодым математикам не старше 40 лет.
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