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«Прыгнул рыбкой вниз»: девушка рассказала о падении мужчины из небоскреба в «Москва‐Сити»
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«Прыгнул рыбкой вниз»: девушка рассказала о падении мужчины из небоскреба в «Москва‐Сити» 

360tv.ru 4 часа назад
Женщина, ставшая свидетелем инцидента, рассказала «360», что видела момент прыжка человека с 30‐этажа делового центра «Москва‐Сити».
«Видела, как он со смотровой разбежался и прыгнул рыбкой вниз», — сказала девушка.
Свидетельница утверждает, что молодой человек сделал шаг к своей смерти молча.
Ранее появилась информация о том, что погибший мыл окна в небоскребе «Око». Факт обнаружения тела мужчины на Пресненской набережной в районе дома № 21 подтвердили в столичном управлении МВД РФ.
«360» опубликовал видео с места ЧП. Причины и обстоятельства трагедии неизвестны.
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