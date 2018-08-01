«Прыгнул рыбкой вниз»: девушка рассказала о падении мужчины из небоскреба в «Москва‐Сити»

Женщина, ставшая свидетелем инцидента, рассказала «360», что видела момент прыжка человека с 30‐этажа делового центра «Москва‐Сити».

«Видела, как он со смотровой разбежался и прыгнул рыбкой вниз», — сказала девушка.

Свидетельница утверждает, что молодой человек сделал шаг к своей смерти молча.

Ранее появилась информация о том, что погибший мыл окна в небоскребе «Око». Факт обнаружения тела мужчины на Пресненской набережной в районе дома № 21 подтвердили в столичном управлении МВД РФ

«360» опубликовал видео с места ЧП. Причины и обстоятельства трагедии неизвестны.