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Число отравленных шаурмой в Киеве достигло 61
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В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 61 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Число госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 61, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Госпотребслужбы Украины.
Накануне пресс-служба полиции Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой в Киеве, в больницы попали 16 человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". В среду число госпитализированных увеличилось до 37.
"По официальным данным… число заболевших острой кишечной инфекцией из-за употребления шаурмы составляет 61", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 23 человека попали в больницу после употребления шаурмы возле станции метро "Дарница", 25 человек — возле "Почтовой площади", 11 человек — возле "Оболони" и один человек — возле "Лесной".
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