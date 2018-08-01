Число отравленных шаурмой в Киеве достигло 61

В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 61

Число госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 61, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Госпотребслужбы Украины

Накануне пресс-служба полиции Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой в Киеве, в больницы попали 16 человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". В среду число госпитализированных увеличилось до 37.

"По официальным данным… число заболевших острой кишечной инфекцией из-за употребления шаурмы составляет 61", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 человека попали в больницу после употребления шаурмы возле станции метро "Дарница", 25 человек — возле "Почтовой площади", 11 человек — возле "Оболони" и один человек — возле "Лесной".