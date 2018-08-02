На Урале ребенка пять лет не выпускали из дома

На Урале ребенка пять лет держали взаперти

Мать свердловского «Маугли» пять лет не выпускала его из дома, сообщил «Ура.ру» его отец.

По словам Заквана Калимуллина, он развелся с супругой 12 лет назад, ребенок остался жить с ней, а видеться им она запрещала.

Недавно в связи с накопившимся долгом по алиментам мужчина инициировал ДНК-тест на отцовство, «а то были сомнения». Экспертиза подтвердила, что сын его, а также помогла пролить свет на происходившее в семье в течение последних 12 лет.

Калимуллину удалось выяснить, что его сын учился в школе лишь первые три года, после чего мать перевела его в школу дистанционного обучения, не имея при этом ни компьютера, ни интернета. Два года спустя женщина забрала его и оттуда.

«С тех пор для органов образования он исчез», — отметил отец мальчика.

Также «Маугли» из Каменска-Уральского «исчез» и для врачей, так как мать забрала его медкарту из поликлиники. По словам Калимуллина, его сын 12 лет не бывал в больнице. Кроме того, отцу стало известно, что его сын пять лет не покидал частный дом, в котором живет с матерью.