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На Урале ребенка пять лет не выпускали из дома
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На Урале ребенка пять лет держали взаперти 

Рамблер 1 час назад
Фото: СК РФ
Мать свердловского «Маугли» пять лет не выпускала его из дома, сообщил «Ура.ру» его отец.
По словам Заквана Калимуллина, он развелся с супругой 12 лет назад, ребенок остался жить с ней, а видеться им она запрещала.
Недавно в связи с накопившимся долгом по алиментам мужчина инициировал ДНК-тест на отцовство, «а то были сомнения». Экспертиза подтвердила, что сын его, а также помогла пролить свет на происходившее в семье в течение последних 12 лет.
Калимуллину удалось выяснить, что его сын учился в школе лишь первые три года, после чего мать перевела его в школу дистанционного обучения, не имея при этом ни компьютера, ни интернета. Два года спустя женщина забрала его и оттуда.
«С тех пор для органов образования он исчез», — отметил отец мальчика.
Также «Маугли» из Каменска-Уральского «исчез» и для врачей, так как мать забрала его медкарту из поликлиники. По словам Калимуллина, его сын 12 лет не бывал в больнице. Кроме того, отцу стало известно, что его сын пять лет не покидал частный дом, в котором живет с матерью.
В настоящее время Закван Калимуллин обратился в суд с требованием передать сына ему, а свердловское управление Следственного комитета инициировало проверку ненадлежащего обращения с несовершеннолетним.
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