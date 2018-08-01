В Москве с башни «Око» упал человек

С крыши московского небоскреба упал мужчина, сообщает Telegram-канал «112».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Москва-Сити: мужчина по неизвестной пока причине сорвался с крыши Южной башни комплекса «Око», преодолел в падении 354 метра, упал на проезжую часть и скончался на месте.

Как стало известно РЕН ТВ , погибший не участвовал в монтажных работах на небоскребе.

Тем временем Mash сообщает, что мужчина покончил с собой. По данным Telegram-канала, он приобрел билет в «Око», поднялся на смотровую площадку Южной башни, перелез через перила и прыгнул вниз.