В Москве с башни «Око» упал человек 

С крыши московского небоскреба упал мужчина, сообщает Telegram-канал «112».
По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Москва-Сити: мужчина по неизвестной пока причине сорвался с крыши Южной башни комплекса «Око», преодолел в падении 354 метра, упал на проезжую часть и скончался на месте.
Как стало известно РЕН ТВ, погибший не участвовал в монтажных работах на небоскребе.
Тем временем Mash сообщает, что мужчина покончил с собой. По данным Telegram-канала, он приобрел билет в «Око», поднялся на смотровую площадку Южной башни, перелез через перила и прыгнул вниз.
26 июля падение с высоты стало причиной смерти российского драматурга Гафура Каюмова. 59-летний автор пьес упал на трубу в оркестровой яме Дома культуры в городе Арск. В результате падения легкое Каюмова было пробито, он был доставлен в местную клинику, однако врачи не сумели спасти его, констатировав смерть драматурга от несовместимых с жизнью травм.