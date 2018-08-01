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В Москве похищен кот Бегемот
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В Москве похищен кот Бегемот 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Неизвестная женщина похитила из музея-театра «Булгаковский дом» штатного сотрудника — кота по кличке Бегемот. Об этом сообщает агентство «Москва».
Похищение произошло 1 августа. Представители музея уточнили, что Бегемот живет в «Булгаковском доме» с 2005 года, у него есть личный врач и стилист. Кормят кота-сотрудника специальным кормом.
Среди его особых примет — пушистость, ошейник с «адресником» в виде косточки и суровый характер. Черный кот представляет собой помесь сибирской и персидской пород. Весит он около шести килограммов.
Информацию о местонахождении Бегемота попросили сообщать сотрудникам музея, расположенного на улице Большая Садовая.
Telegram-канал Mash уточняет, что похитительница не попала на камеры наблюдения. Пока известно лишь то, что она направилась с Бегемотом в сторону Маяковской.
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