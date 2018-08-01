На набережной напротив «Волгоград Арены» водолазы ищут утонувшего мужчину

В Центральном районе Волгограда в эти минуты водолазы ищут тело утонувшего около часа мужчины. Поиски развернулись на воде напротив стадиона «Волгоград Арена».

На месте находятся полиция и бригада скорой помощи

— Сообщение о том, что мужчина спрыгнул в воду напротив стадиона «Волгоград Арена», поступило около часа назад на номер 112, — сообщили V1.ru в экстренных службах. — Нашлись и очевидцы, которые утверждают, что мужчина спрыгнул в воду и не вынырнул.

На воде утонувшего мужчину ищут спасатели

Сейчас на воде работают спасатели Краснослободского поисково-спасательного подразделения. На месте происшествия находятся полицейские и бригада скорой помощи.