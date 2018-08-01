Погибший в ЦАР Расторгуев никого и ничего не боялся

Режиссер Александр Расторгуев, погибший в ЦАР, никого и ничего не боялся, сомневался в авторитетах, постоянно искал новое, то, в чем бьется жизнь, для него все имело художественный смысл, рассказала РИА Новости программный директор фестиваля документальных фильмов "Артдокфест", кинокритик Виктория Белопольская.
Ранее МИД РФ проинформировал, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье "убийство".
"Саша был абсолютно жовиальным человеком и настоящим режиссером-документалистом. Ему было интересно жить, он никого и ничего не боялся, сомневался в авторитетах, видел скрытый драматизм за благополучием и считал, что в жизни нет ничего бессодержательного. Для него все имело художественный смысл, и поэтому он снимал так много, в любой точке напряжения — на митингах, маршах, в ходе вполне с виду тихих "трудовых конфликтов". И вот теперь на чужой войне", — сказала Белопольская.
Она рассказала, что общалась с режиссером неделю назад. "Он прислал мне фильм одного своего стажера. Говорил, что фильм настолько странный, что он просто не может им не восхищаться. Это и правда талантливый и во многом новаторский фильм. Саша постоянно искал новое, свежее, то, в чем бьется жизнь. Это невероятно, именно невероятно, что сам Саша ушел из жизни", — добавила кинокритик.
Александр Расторгуев — режиссер-документалист, автор фильмов "До свидания, мальчики", "Век мой", "Твой род", "Мамочки". За фильм "Мальки и мамки" получил специальный приз жюри "Артдокфеста". Картина "Жар нежных" удостоилась специального приза жюри международного фестиваля документального кино в Амстердаме. Расторгуев — лауреат премии национального телевизионного конкурса "ТЭФИ" в номинации "Режиссер" за фильм "Твой род".