Погибший в ЦАР Расторгуев никого и ничего не боялся, заявила кинокритик

Режиссер Александр Расторгуев , погибший в ЦАР , никого и ничего не боялся, сомневался в авторитетах, постоянно искал новое, то, в чем бьется жизнь, для него все имело художественный смысл, рассказала РИА Новости программный директор фестиваля документальных фильмов "Артдокфест", кинокритик Виктория Белопольская.

"Саша был абсолютно жовиальным человеком и настоящим режиссером-документалистом. Ему было интересно жить, он никого и ничего не боялся, сомневался в авторитетах, видел скрытый драматизм за благополучием и считал, что в жизни нет ничего бессодержательного. Для него все имело художественный смысл, и поэтому он снимал так много, в любой точке напряжения — на митингах, маршах, в ходе вполне с виду тихих "трудовых конфликтов". И вот теперь на чужой войне", — сказала Белопольская.

Она рассказала, что общалась с режиссером неделю назад. "Он прислал мне фильм одного своего стажера. Говорил, что фильм настолько странный, что он просто не может им не восхищаться. Это и правда талантливый и во многом новаторский фильм. Саша постоянно искал новое, свежее, то, в чем бьется жизнь. Это невероятно, именно невероятно, что сам Саша ушел из жизни", — добавила кинокритик.