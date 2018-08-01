Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру

Во Владимирской области обнаружили камеру для пыток в СИЗО-1. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд Владимира установил, что на протяжении долгого времени в одной из камер изолятора по приказу руководства незаконно содержались осужденные.

К ним применяли физическое и психологическое насилие и заставляли оговаривать себя.

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор гражданину 1990 года рождения по делу об убийстве в СИЗО . По данным правоохранителей, 3 февраля прошлого года мужчину поместили в пыточную камеру, связали и подвергли побоям и истязаниям.

На следующий день его развязали, и он напал на одного из истязателей. Заключенный нанес ему ранения в шею и голову шариковой ручкой и лезвием одноразового станка. Затем он задушил его простынями. Сотрудник СИЗО умер от механической асфиксии.

На фоне этой истории и из-за жалоб заключенных следователи возбудили дела по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ.

Ранее стало известно о нескольких случаях пыток заключенных в России . «Новая газета» обнародовала видеозапись избиения заключенного в ярославской колонии № 1, сделанную в 2017 году. На видео сотрудники ИК бьют мужчину дубинками и кулаками, а также льют ему на голову воду из ведра. После публикации ролика следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.