Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье

Брат обвиняемых в убийстве отца сестёр рассказал о семье

Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.

Как считает Хачатурян, это было преднамеренное убийство. Он также полагает, что сёстры безосновательно опозорили отца.

«Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — заявил он.

По его словам, отец также занимался благотворительностью, и он никогда не сидел днями в квартире, как утверждают его дочери.

Ранее следствие ужесточило обвинение сёстрам по делу об убийстве на северо-востоке Москвы