Ещё
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брат обвиняемых в убийстве отца сестёр рассказал о семье 

RT на русском 32 минуты назад
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
Как считает Хачатурян, это было преднамеренное убийство. Он также полагает, что сёстры безосновательно опозорили отца.
>> На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
«Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — заявил он.
По его словам, отец также занимался благотворительностью, и он никогда не сидел днями в квартире, как утверждают его дочери.
Ранее следствие ужесточило обвинение сёстрам по делу об убийстве на северо-востоке Москвы.
Также URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу об убийстве врача областной больницы.
RT на русском: последние новости
В ЦАР рассказали подробности нападения на российских журналистов Журналист Максим Шевченко заявил, что среди убитых в ЦАР — Орхан Джемаль Следствие ужесточило обвинение сёстрам по делу об убийстве на северо-востоке Москвы
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова19
Раскрыт секрет военных успехов России251
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал275
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут95
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение