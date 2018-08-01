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Погибшие в ЦАР россияне отклонились от маршрута
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Погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от маршрута на 23 км 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Florent Vergnes
Погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от намеченного маршрута на 23 километра, сообщил РИА Новости руководитель "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин.
"Они отклонились от намеченного маршрута на 23 километра", — сказал Коняхин.
Ранее миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, которые находились в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.
МИД РФ сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
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