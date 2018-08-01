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Отца утонувшего на рыбалке ребенка осудят
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В Волгоградской области будут судить отца утонувшего шестилетнего ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего отца утонувшего в реке в Вологодской области 6-летнего ребенка, которого мужчина оставил без присмотра на рыбалке, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, днем 18 мая на реке Кобожа Чагодощенского района 32-летний житель села Покровское, находясь на рыбалке, отпустил своего 6-летнего сына гулять по берегу, после чего лег спать в лодке. Около 16 часов мужчина проснулся и не обнаружил сына на берегу реки. В ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий тело мальчика было обнаружено 20 мая в реке.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего отца утонувшего в реке малолетнего ребенка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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