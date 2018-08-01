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Российских журналистов в Африке убила экономия
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Российских журналистов в Африке убила экономия 

Рамблер 2 часа назад
Российские журналисты погибли в Африке из-за желания сэкономить, заявил на своей странице в соцсети Facebook генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.
По его словам, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев должны были взять с собой на съемки документального фильма в Центральноафриканскую республику еще одного человека — того, который отвечал бы за безопасность и знание региона, как гласят правила работы журналистов во время вооруженных конфликтов.
«На чем ошибочно попытались экономить организаторы поездки», — посетовал Ворожцов.
Также он отметил, что командировка журналистов не отличалась ни «четкостью» плана, ни «грамотностью» организации, ни «продуманностью» графика перемещений, ни высоким уровнем обеспечения безопасности.
Кроме того, «подозрение» Ворожцова вызвал сопровождавший россиян «водитель-проводник-переводчик». По его мнению, его «чудесное» спасение вынуждает задуматься, а не был ли он соучастником нападения.
О смерти Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР стало известно накануне. По данным СМИ, на российских журналистов напали 10 вооруженных человек, возможно, с целью ограбления.
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